“Kadrajımdan Sinop" fotoğraf yarışması sonuçlandı

Sinop’ta düzenlenen “Kadrajımdan Sinop" adlı fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Sinop valiliği toplantı salonunda gerçekleşen programa Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, İl Özel İdare Genel sekreteri Yahya Çınkıl ve jüri üyeleri katıldı.

Yarışma ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Özel İdare Genel Sekreteri Yahya Çınkıl, “04 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla startı verilen 'Doğal güzellikleriyle Sinop' temalı 'Kadrajımdan Sinop' ulusal fotoğraf yarışması 30 Kasım 2021 tarihinde sona ermiş olup, yarışmaya 247 fotoğrafçı, 517 fotoğraf ile katılmıştır. 10 Aralık 2021 tarihinde yapılan jüri değerlendirme toplantısı sonucunda 43 fotoğraf seçilmiş olup bunlardan 4’ü 1. 2. 3. ve 4. olarak jüri özel ödülüne layık görülmüştür. Seçilen fotoğrafların ileri bir tarihte sergisi ve ödül törenini planlayacağız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.