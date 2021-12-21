Sinop’ta Mehmet Akif Ersoy temalı şiir yarışması düzenlenecek

Türkiye Gençlik Vakfı Sinop İl Temsilciliği, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefat yıl dönümü olan 27 Aralık’ta “Asımın Nesli Mehmet Akif Ersoy’un Şiirlerine Ses Veriyor” başlıklı şiir okuma yarışması düzenliyor.

Liseler arası düzenlenen şiir okuma yarışmasında dereceye giren ilk üç öğrenciye tablet, ilk on öğrenciye ise çeşitli hediyeler verilecek. Konuya ilişkin açıklama yapan TÜGVA Sinop İl Temsilcisi Yusuf Çakır, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 85. yıl dönümünde rahmetle andıklarını belirterek, düzenlenen yarışmaya tüm lise öğrencilerini davet etti.

Çakır, yarışmaya başvuru yapmak isteyen öğrencilerin, 22 Aralık Çarşamba günü mesai bitimine kadar eğitim gördükleri okulun müdürlüğüne müracaat edebileceğini söyledi.

Yarışmanın detayı hakkında bilgi veren Çakır, başvuruların tamamlanmasının ardından, ön eleme yapılacağını, ön elemeyi başarıyla geçen öğrencilerin, final programında şiirlerini okuyacağını ve ilk üç öğrenciye tablet hediye edileceğini söyledi.

Çakır, finale kalan diğer öğrencilere de çeşitli hediyelerin verileceğini belirtti.

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