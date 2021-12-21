Sinop’ta sokak hayvanlarına mama

Sinop Valiliği tarafından, sokak hayvanları için sokaklara mama bırakıldı.
Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Soğuk ve karlı kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan ve yardıma ihtiyacı olan sokaktaki can dostlarımızı unutmayalım ve kapımızın önüne bir kap su bir kap mama koymayı ihmal etmeyelim” denildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.