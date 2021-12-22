Sinop kent merkezine mevsimin ilk karı düştü Bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi

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Sinop kent merkezine mevsimin ilk karı yağarken, 6 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava Sinop'ta da kendini gösterirken, kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Havanın kararması ile başlayan kar ortaya doyumsuz görüntüler çıkarırken, bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ayancık, Dikmen, Erfelek, Gerze, Sinop Merkez, Türkeli ilçelerinde eğitim öğretime kar yağışı nedeniyle 1 gün ara verilmiştir” denildi.

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