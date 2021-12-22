Sinop’ta 157 köy yolu kapalı

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Sinop’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 157 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle 157 köy yolunun ulaşıma kapandığı açıklandı. Dün akşamdan itibaren yapılan çalışmalarda köy yollarının büyük bir çoğunluğu tekrar ulaşıma açılıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Boyabat ilçesinde 5, Türkeli ilçesinde 33, Ayancık ilçesinde 71, Merkez’de 16, Erfelek ilçesinde 32 köy yolu kapalı. Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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