Sinop'ta kablo hırsızlığı operasyonu: 3 gözaltı

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Sinop'ta jandarma tarafından yapılan kablo hırsızlığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayancık ilçesinde haberleşme kabloları ve enerji nakil kablolarının çalındığı ihbarı üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekiplerce, yapılan izleme ve takip sonucunda hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılara ait yapılan aramalarda 232.5 kilogram eritilmiş bakır ele geçirildi.

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