Sinop-Samsun karayolu ulaşımına kar engeli

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SinopSamsun karayolu yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.

Sinop’ta dün akşamdan beri etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 157 köy yolu ulaşıma kapandı. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle SinopSamsun karayolu beyaz örtüyle kaplandı. Kar ve buzlanma ulaşımda aksamaları da beraberinde getirdi.

Kentte etkili olan kar yağışı, buzlanma nedeniyle SinopSamsun karayolunun Sinop yönünde ulaşım, Lala mevki'inden itibaren sağlanamıyor. Emniyet ekiplerinin önlem aldığı mevkide karayolları ekipleri, yeniden ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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