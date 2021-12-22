Sinop-Samsun karayolu ulaşımına kar engeli

SinopSamsun karayolu yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşıma kapandı.
Sinop’ta dün akşamdan beri etkili olan yoğun kar yağışı sebebiyle 157 köy yolu ulaşıma kapandı. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle SinopSamsun karayolu beyaz örtüyle kaplandı. Kar ve buzlanma ulaşımda aksamaları da beraberinde getirdi.
Kentte etkili olan kar yağışı, buzlanma nedeniyle SinopSamsun karayolunun Sinop yönünde ulaşım, Lala mevki'inden itibaren sağlanamıyor. Emniyet ekiplerinin önlem aldığı mevkide karayolları ekipleri, yeniden ulaşımın sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.