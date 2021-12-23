Sinop’ta kar yağışı trafiği olumsuz etkiledi

Sinop’un Pervane mevkiinde meydana gelen buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor.

Sinop kent merkezinde üç gündür etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle şehir merkezi ve köylerde trafikte aksamalar meydana geldi. Sabah saatlerinde kent merkezi Pervane mevkiinde araçlar buzlanma yüzünden yolda kaldı. Polis ekiplerinin zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermediği yolda, Karayolları ekipleri de tuzlama çalışması yaptı.

Sinop Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Trafikte buzlanma nedeniyle kalan sürücü Vecdi Yeni, “Sanırım yolda buzlanma olmuş. Biz de burada bekliyoruz” dedi.

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