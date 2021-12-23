Sinop'ta kapalı yollar açılıyor 157 kapalı köy yolu ekiplerin çalışması sonucu 24’e düştü

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Sinop’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 157 olan kapalı köy yolu, ekiplerin çalışması sonucu 24'e düştü.

Sinop İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle 24 köy yolunun ulaşıma kapandığı açıklandı. Dün akşamdan itibaren yapılan çalışmalarda köy yollarının büyük bir çoğunluğu tekrar ulaşıma açılıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Ayancık ilçesinde 24 köy yolu kapalı. Ekipler kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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