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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta eğitime 1 gün daha ara verildi

İHA

Sinop’ta eğitime 1 gün daha ara verildi

Sinop'ta kar yağışı dolayısıyla bazı ilçelerde okullar bir gün daha tatil edildi.
Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Etkisini sürdüren kar yağışının özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle Sinop Merkez, Erfelek, Ayancık ve Türkeli ilçelerimizde okullar 24 Aralık Cuma tarihinde eğitime ara verilmiştir. Ayrıca Dikmen ve Gerze ilçelerinde taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

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