Sinop Belediyesi'nden kar mesaisi

Sinop Belediyesi ekipleri şehirde etkili olan kar yağına karşı teyakkuza geçti. Ekipler karın etkisini arttırmaya başladığı andan itibaren mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının ulaşımda bir aksamaya yol açmaması için yapılan kar küreme çalışmaları gece boyunca sürdü. Buzlanma yaşanmaması için tuzlama çalışmalarını da devam ettiren ekipler vatandaşların olumsuz durumlarla karşılaşmamaları adına kaldırımlarda da temizlik çalışması yürütüyor.

Ekip ve ekipman anlamında tüm tedbirleri alan ekipler karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu süreçte mesai mefhumu gözetilmiyor. Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek adına yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Meteorolojiden gelen kar uyarısıyla birlikte tüm ekiplerimizle teyakkuza geçtik, gerekli hazırlık ve planlamalarımızı gerçekleştirdik. Kar yağışının başladığı 21 Aralık Salı gününden itibaren 24 saat esasına dayalı olarak 38 personel;3 kepçe,2 greyder, 5 tuzlama aracı ile toplamda 545 kilometre yolu açtık. Vatandaşlarımızın olumsuz bir durumla karşılaşmamaları adına kar kürüme, yol açma ve kaldırım temizleme çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

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