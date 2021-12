Barış Ayhan’dan 45 milyon euroluk kanalizasyon ve içme suyu projesi

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, kentte yapmayı hedeflediği kanalizasyon ve içme suyu depoları projeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Ayhan, toplam maliyetinin 45 milyon euroyu bulacak olan 4 köy kanalizasyonu, 1 merkez kanalizasyonu ve 4 içme suyu deposu projelerinin önümüzdeki yılın ilk aylarında ihaleye çıkması beklenildiğini belirtti.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, hedefledikleri 4 yeni kanalizasyon projesiyle seçim sonrası eskiden köy statüsünde olan 4 yeni mahalleyi de rahatlatacağını belirterek, “Biz bununla ilgili İller Bankası’na yaptığımız çalışmanın neticesinde son noktaya geldik. Toplam maliyeti 45 milyon euroluk bir proje bu. 4 tane yeni mahallemizin kanalizasyonun tamamı, 4 tane içme suyu deposu ve Özlem Kooperatifi bölgesinde bir kanalizasyon olmayan kısmı kapsayacak. Paranın yarısını Dünya Bankası Hibe Programı’ndan alıyoruz. İller Bankası yetkilileri, durumumu takip ediyor. Geri kalan 20 milyonu, ilk 5 yıl ödemesiz 20 yıl vadeli, düşük faizli kredi şeklinde fonluyoruz. Bizim ilk önerdiğimiz zaman projemizin yaklaşık maliyeti 40 milyon euro tutuyordu. Fakat proje Dünya Bankası’na gidip incelediğinde, bir detay gördüler. ‘Bizim para vermiş olduğumuz projeden akan kanalizasyon, biyolojik arıtmadan geçmeden denize dökülemez!’ cevabı verildi. Bizim bu 3 tesisimizden bir tanesi biyolojik arıtma, iki tanesi değil, onlar derin deniz deşarjı. Projeye onu da ekleyince 5 milyon Euro’da onun için eklettik. Şimdi Dünya Bankası’nda Sinop ilimiz için 45 milyon euroluk projemiz hazır” ifadelerini kullandı.



“Önümüzdeki 50 yıllık içme ve yağmur suyu işleri bitmiş olacak”

Ayhan, bu projeler tamamlandığında Sinop’un 50 yıllık kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu çalışmalarını tamamlamış olacağını belirterek, “Şu anda ihalelerin görülmesi için Türkiye’de 2. sıradayız. Önümüzde Samsun’un Çarşamba ilçesi var, 2. Sırada da Sinop var. Bu para Euro’daki artıştan dolayı fon miktarı ile ilgili sıkıntı oldu. İller bankası görevlimizle görüştük. Projeyi ikiye böldük. 17 milyonluk kısmını afet fonundan geri kalan kısmını da bizim kullandığımız yatırımlar teşvik programı kapsamında iki ayrı fondan şimdi bunların her şeyi hazırlandı. Şubat ayında ihaleye çıkmayı bekliyoruz. Şubat ayında ihaleye çıkarsak, Sinop’un önündeki en az 50 yıllık, belki de 100 yıllık kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu işlerinin hepsi bitmiş olacak. Dünya Bankası tarafından yurt dışı kredilerle sağlanan fonlarda kaynak döviz olduğu için projeler çok hızlı yürüyor. Çünkü her geçen gün zaman kaybediyoruz. Her geçen zamanda da para kaybediyoruz. Onun için Türkiye’deki diğer yapım işleri gibi değil, Dünya Bankası’ndan projeler kontroller çok hızlı ilerliyor. Umuyorum ki seçime kadar bu projeler bitmiş olacak” dedi.



4 yeni su deposu

Başkan Ayhan şöyle devam etti:

"Zaman zaman Gelincik Mahallesi'nde ve Ahmet Muhip Dıranas bölgesinde proje hatası yüzüne yaz aylarında üst katlara su çıkmıyor. O bölgeye su sağlayan su deposunun Korucuk Su Deposu olması gerekiyordu, Pervane bölgesindeki su deposundan besleniyorlar. O binaların üst katları deponun kutusundan yüksekte. Bundan kaynaklı genellikle yaz aylarında zaman zaman su basınç yetmezliği yaşanmakta. Bu yeni sistemde eski depoyu rahatlatarak Gelincik Mahallesi'ni, Korucuk Mahallesi’ne yapacağımız yeni depoyla besleyeceğiz. O zaman Gelincik Mahallesini bu sorunu ortadan kalkacak. Bir de bizim 50 km mesafeden geliyor ve bizim irsaliye hattımızın geldiği bölgede çok ciddi heyelanlı bölgeler var. Çeltik tarlaları var. Mevsimsel olarak arazinin yeri değişiyor çeltik arazisi olduğu için. Burada biz zemin oynamasından dolayı zaman zaman boru patlamaları oluyor. Bu patlamalar enteresan şekilde borunun gövdesinde olmuyor, hep iki borunun birleştiği yerde oluyor. Bunun üzerinde mutlaka kaynak sonrası yeni bir ilave kaynak yapılması gerekiyor. Birde yeteri kadar borunu ölçüsüne göre yapılmadığında, bir yerden patlayan boruyu onarmak için suyu Erfelek’teki arıtma tesisimizden kesmek zorunda kalıyoruz. Erfelek arıtma tesisinden suyu kestiğimizde tamirata başlayabilmek için borunun boşalması için 4 saat bekliyoruz. Hiç müdahale etmeden, 4 saatte boru boşalıyor. Biz 1 saatte kaynağını yapıyoruz. Ondan sonra tekrar sizin evinizdeki musluktan su akması için 20 saat bekliyoruz. Önce boru doluyor, sonra depo doluyor ondan sonra o su sizin musluğunuza geliyor. Yani 1 saatlik tamirat için yaklaşık 30 saat suyu kesiyoruz. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz. Bu boruları hepsini atıp yeniden yapmak mümkün değil. Hepsini tekrar yeni bir flanş yapmak mümkün değil. Onun için biz şimdi 4 tane daha depo yapacağız. Bu depoların yanında eski depolarımızı kapatmayacağız. Eski depolarımızı da alttan birbirlerine bağlayacağız. Biz yeni depoları kullanmaya devam edeceğiz. Su kesintisi anında eski depolarımızı devreye sokarak oradaki patlağı boru boşaldı, tamir edilip, tekrar doldurulacak ve bunları hiç Sinoplu hissetmeyecek. Bu şekilde yeni projeyle bu dertten de kurtulacağız. Yeni yapacağımız depolarla bu sorun çözülecek.”



“Çöpten enerji üretiyoruz”

Sinop'ta faaliyet sürdüren Katı Atık Bertaraf Tesisi’ni başkanlığa geldiği ilk dönemde ziyaret ettiğini belirten Barış Ayhan, eski halini ilk gördüğünde “Tamamen hayal kırıklığına uğradım” ifadelerini kullandı. Hızla yenileme ile ilgili ihale çalışmalarına başladığını belirten Ayhan, “İhale ile çöpten metan gazından, metan gazı karbonmonoksitten 19 kat daha zehirli bir gaz. Bütün dünyanın, iklim değişikliğinin en büyük sorunu kentlerin havaya karışan metan gazından kaynaklı. Şimdi Sinop olarak orada, çöpten enerji üretiyoruz. Bütün çöpü kaldırdık, kılcal borular yerleştirildi, çöpün üzerini toprakla kapatıyoruz katman katman. O gazı borularla balona dolduruyoruz. Metan gazından dolu bir balon. Gazı sisteme gönderiyoruz, orada yakıyoruz fakat çöpü yakmıyoruz. 750 KW/Saat enerji üretiyoruz şu anda. Biz bunu sadece Sinop’ta yapmıyoruz. 5 tane ilçe belediyse ile birlikte yapıyoruz. Meşe Dağı üzerinde bu tesis. Biz şimdi ön ayrıştırma tesisi ihalesiyle çıktık. Müteahhitle yer tespitini yaptık. Yine Sinop Belediyesi ile 5 ilçe belediyesi ile beraber belediye meclisinden borçlanma yetkisi aldık. 45 milyonluk bir proje bu da. Bununda yarısı hibe, yarısı da belediyelerin nüfuslarına göre ödeyecekleri proje. Buradan da Sinop’un çöpünü alacağız. Bantların üzerinde yürüyecek çöp. Yukarıdan optik okuyucu, çöpü okuyacak. Alttan havayla içindeki havayla kartonu, plastiği, kağıdı ayrıştıracak. Onları tekrar ekonomiye kazandırılacak. Bu proje şuan da yapılıyor, inşaat halinde. 400 gün sonra yapımı bitmiş olacak. Hem gübre elde edeceğiz organik atıklar, hem de diğer kısımlarından da ekonomiye tekrar geri döndüreceğiz” şeklinde konuştu.

