Suya düşen telefon için buz gibi suya girdi

Sinop’ta akıllı telefonunu suya düşüren arkadaşı için eksi 4 derece soğukta suya girdi. Yaklaşık 20 dakika suda kaldığını belirten Suat Kümeç (31), sudan çıktığında vücudunun daha sağlıklı daha dinç hissettiğini ifade etti.

Sinop merkez Mertoğlu köyünün ovasından geçen Erfelek Çayı’nda 4 arkadaş eğlenirken içlerinden birisi akıllı telefonunu suya düşürdü. Başta havanın soğuk olmasından dolayı suya girmeye cesaret edemediklerini belirten Kümeç, arkadaşının telefonunu bulmak için kendisi girmeye karar verdiğini söyledi. Kümeç, “Çay kenarında arkadaşlarla vakit geçiriyorduk, birden arkadaşımın telefonu suya düştü. Başta kimse giremedi, hava eksi 4 derece. Sonra ben girmeye karar verdim, girdim suya. Yaklaşık 20 dakika suda kaldım, etrafa bakındım telefonu aradım. Soğuk suya girdiğimde vücudumu daha dinç hissettim. Çıktığımda başta düşündüğüm gibi soğuk olmadığını fark ettim, daha sağlıklı hissettim. Bir zaman geçtikten sonra üşümeye başladım” ifadelerini kullandı.

Tüm çabalara rağmen Kümeç, çayın su seviyesinin yüksek olmasından dolayı girdiği suda telefonu bulamayarak eli boş çıktığını belirtti.

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