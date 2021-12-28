Başkan Ayhan: “Bu yaz çok farklı bir Sinop olacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ayhan: “Bu yaz çok farklı bir Sinop olacak”

İHA

Başkan Ayhan: “Bu yaz çok farklı bir Sinop olacak”

Kent Meydanı Projesi'nde çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Kışın biraz sıkıntı yaşayacağız ancak yaza ulaştığımızda çok farklı bir Sinop karşı karşıya kalacağız” dedi.
Kent Meydanı Projesi ile ilgili gelişmelerden bahseden Başkan Ayhan, “Sahil bandında çay bahçelerinin olduğu yerden başladı, konservatuar binası yıkıldı. 'Yaza yetişmek adına önce oraları tamamlayalım' dedik. Orası da mart ayına yetişecek. Çünkü Sinop’ta bir çay bahçesi kültürü var. Vatandaşımız deniz kıyısında çay içmekten, vakit geçirmekten keyif alıyorlar. Oradaki çay bahçelerinin yine aynı şekilde gene kendi yerlerine, daha modern hizmet verilecek şekilde tesis edeceğiz. Akabinde şehir kulübü binası, aynı fonksiyonla gene görevine devam edecek. Onun hemen üst tarafında Jandarma misafirhanesinin olduğu bölüm, onun da devir işlemleri yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na geçti. Orada da vatandaşlarımızın vakit geçireceği Millet Kıraathanesi gibi bir kafeterya hizmet verecek. Ben sayın bakan geldiğinde söz vermiştim. Demiştim ki ‘eğer siz bu projeyi gerçekten hayata geçirecekseniz böyle bir şey yapacaksanız biz bu konuda elimizden geldiğince yardımcı oluruz. Hatta ilk de biz binamızı yıkarız, ilk önce belediyeyi boşaltırız’ demiştik. Sözümüzü tuttuk ve belediye binamızı boşalttık” diye konuştu.

"Sinop Belediyesi olarak 60 milyon TL’lik bir harcamadan kurtulduk"
Başkan Ayhan, 31 Mart seçimleri sırasında sunduğu projeler arasında yer alan Kent Meydanı Projesi için bakanlığın da devreye girmesiyle belediye bütçesinin büyük bir yükten kurtulduğunu ifade etti. Ayhan, “Seçim döneminde bizim de vaat ettiğimiz yaklaşık 60 milyonluk projeyi bakanlık bütçesiyle, belediye bütçesinden bir kuruş sardırmadan gerçekleşmesine katkı sağlamış oluyoruz. Bununla ilgili Ağız Diş Sağlı Binasının yıkıldığı yerde yapılan çarşı ile Sinop’ta bir takım şeyler var. Buna da şöyle bakmak lazım: 30 bin metre karelik bir alana bir proje yapılıyor. Yani hepimizin ihtiyaçlarına cevap verecek, hepimizin içine sinecek şöyle fevkalade bir şey ortaya çıkmasındansa, artısının eksisini doğru yapmak lazım. Sinop Belediyesi olarak 60 milyon TL’lik bir harcamadan kurtulduk. Tarihi kale surları için Sinop Belediyesi Tarihi Kentler bilim üyesi bir belediyedir. Tarihi Kentler Birliği üyesi belediye başkanlığı binasının kale surlarının önünde olması bile beni çok cidden rahatsız eden bir husustur. Bunların hepsinden kurtulduk. Ancak tabii, kimi vatandaşımız Kent Meydanı Projesi'nde yapılan yerdeki zemin kaplamayı beğenmeyebilir, kimisi rengini beğenmeyebilir. Önemli olan ise bütününe bakmak gerek. Bizim sağlayacağımız faydaya bakmak lazım. Bu alandaki parsellerin bir kısmı milli emlak da olması dışında belediyemize aitte parseller vardı. Biz bu parsellerin geçici tahsisini yaptık. Yani Kent Meydan Projesi içerisinde belediyeye ait olan parsellerin tapusu hala Sinop Belediyesi’nde. Biz bir meclis kararıyla burada Kent Meydanı Projesi'nin hayata geçirilmesi yapılacak bütün iş ve işlemlerin belediyemize bildirilmesi, belediyemizin de görüşü alınması ve proje tamamlandıktan sonra tekrar belediyemize devredilmesi şartıyla diye bir meclis kararı aldık. Bu meclis kararıyla birlikte de meydan projemiz başladı. Evet, bu kış biraz sıkıntı yaşayacağız. Çünkü büyük iş makineleri, parklarda büyük çalışmalar olacak. Biraz sıkıntı yaşayacağız ama yaza ulaştığımızda çok farklı bir Sinop’la olacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop Belediyesi’nden 'sokak hayvanları' açıklaması
YEREL HABERLER Sinop Belediyesi’nden 'sokak hayvanları' açıklaması
Sinop Belediyesi'nden devrilen ağaçlara müdahale
YEREL HABERLER Sinop Belediyesi'nden devrilen ağaçlara müdahale
Suya düşen telefon için buz gibi suya girdi
YEREL HABERLER Suya düşen telefon için buz gibi suya girdi
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
Akgöl buz tuttu, kartpostallık görüntüler oluştu
YEREL HABERLER Akgöl buz tuttu, kartpostallık görüntüler oluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.