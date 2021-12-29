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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta eğlence yerlerine denetim: 2 ruhsatsız, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi

İHA

Sinop’ta eğlence yerlerine denetim: 2 ruhsatsız, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi

Sinop'ta umuma açık eğlence yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.
9 iş yerine yönelik yapılan denetimde 2 ruhsatsız, bir kurusıkı tabanca ele geçirildi. Denetim kapsamında 2 iş yerine yüksek sesli müzik kuralına aykırılıktan, 2 kişiye kapalı alanda sigara içilmesinden, bir iş yerine de kapalı alanda sigara içilmesine müsaade edilmesinden idari işlem yapıldı.
Konu ile ilgili Sinop İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 'Güvenli Sokaklar Mutlu Şehir' sloganı kapsamında; Sinop il merkezinde faaliyet gösteren umuma açık iş yerlerine ilişkin Asayiş, KOM, Narkotik, Çocuk Şube ekipleri ve SGK görevlilerinin de katılımları ile 25 Aralık saat 00.15 itibarıyla gerçekleştirilen eş zamanlı denetimde umuma açık eğlence yeri olarak faaliyet gösteren 9 iş yeri denetlenmiş, denetlemeler esnasında 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabir edilen tabanca, 3 adet bu tabancalara ait şarjör ve 18 adet fişek elde edilmiştir. Ele geçen ruhsatsız tabancalar ile ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Devam eden denetlemeler kapsamında; 110 şahsın GBT denetimleri yapılarak, 2 işyerine yüksek sesli müzik kuralına aykırılıktan, 2 kişiye kapalı alanda sigara içilmesinden, 1 iş yerine de kapalı alanda sigara içilmesine müsaade edilmesinden işlem yapılmıştır. Ayrıca 2 iş yerine sigortasız işçi çalıştırmaktan, 1 iş yerine de güvenlik kamerası faal olmaması sebebi ile idari işlem yapılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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