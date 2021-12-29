Sinop’ta trafik kazası

Sinop’ta meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluşurken, sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaza, 15.30 saatlerinde SinopSamsun yolu karayolları kavşağında meydana geldi. Edinilen biliye göre, 55 BBC 82 plakalı araç sürücüsü Özlem K. direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol tarafında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken, sürücü tedbir amaçlı Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.