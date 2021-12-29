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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkeli’deki çocuklara “Robotik Kodlama” eğitimleri başladı

İHA

Türkeli’deki çocuklara “Robotik Kodlama” eğitimleri başladı

Türkeli Gençlik Merkezi tarafından, çocuklara geleceğin dili olarak adlandırılan ve sorun çözme, takım duygusu kazanma, geliştirme ve analitik düşünme gibi pek çok alanda beceri kazandıracak olan, ‘Robotik Kodlama Eğitim’ programına başlandı.
Türkeli Gençlik Merkezinde düzenlenen eğitim, 1215 yaş grubu çocuklara yönelik gerçekleştiriliyor. Türkeli Meslek Yüksekokulu öğrencisi Osman Rafet Okur tarafından verilen eğitimde Robotik Kodlama Eğitimi sayesinde çocuklar; algoritma oluşturmadan, 3D çizim tasarlamaya kadar, lego setleri ile programlamadan, bilgisayar kullanımına kadar birçok alanda kendini geliştirerek yazılım dünyasına giriş yapıyor.
Osman Rafet Okur, yaptığı açıklamada, bir süredir robotik kodlama ile ilgili çalışmalar yaptığını ve yarışmalarda derece aldığını söyledi. Okur, “Burada ilk etapta scratch, en blok, arduino gibi robotik kodlama eğitimleri veriyoruz. Öncelikle çocuklara bu eğitimlerden başladık. Daha da geliştirirsek, html web tasarım, web programcılığı da yapabiliriz. Şu anda uzaktan kumandalı telefonla hareket edebilen araçlar tasarladık, onları da birleştireceğiz en kısa zamanda. Yeni bir projemiz de robot kol projesi, ne hareket yapılırsa robot o hareketi yapacak. Bu hem bizim bedensel hareketimiz hem de telefonla kontrol edilebilecek bir vaziyette olacak. Ayrıyetten güvenlik sistemleri yaptık arkadaşlarla. Daha bir çok projemiz var, zamanla geliştirdikçe devam edeceğiz çalışmalara. Türkiye genelinde düzenlenen Teknofest yarışmalarına da bir projemiz ile katılmayı planlıyoruz” diye konuştu.

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