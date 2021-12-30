Sinop’un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan Şevki Şentürk Köprüsü, yeniden hizmete açıldı.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hayırlı olsun Ayancık. Ayancık Şevki Şentürk Köprüsü hizmete açıldı. Ayancık 11 Ağustos sel felaketinden dolayı yıkılan Şevki Şentürk Köprümüz, hemşehrilerimizin hizmetine açıldı. Köprümüzün yapımını birebir takip eden, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu’na vermiş olduğu desteklerden dolayı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

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