Kar yağışına dayanamayan ağaçlar devrildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar yağışına dayanamayan ağaçlar devrildi

İHA

Kar yağışına dayanamayan ağaçlar devrildi

Sinop’ta geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle Akliman mevkisindeki ağaçlar zarar gördü.
Geçen hafta beyaza bürünen kentte yoğun kar yağışı nedeniyle biriken karın ağırlığına dayanamayan ağaçların kimisi devrildi, kimisinin ise dalları kırılıp sarkıklara neden oldu.
Geçen hafta etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda yaşanan sıkıntıların yanı sıra tabiatta ağaçlarında devrilmesine neden oldu. Sinop’ta kent merkezinde de bir çok ağacın dalları hasar gördü ve devrildi. Yağış nedeniyle maddi hasarlı kazalar da meydana geldi. Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı Sinop il merkezi ve ilçelerinde de etkisini sürdürdü. 3 gündür aralıklı olarak etkisini sürdüren kar yağışı sonrası kentte hasarlara neden oldu. Yoğun kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi. Merkez ilçelerde yoğun kar yağışına dayanamayan bazı ağaçların devrildiği görülürken bazı noktalarda ise maddi hasarlı kazalar meydana geldi.
Devrilen ve devrilme tehlikesi geçiren ağaçlar, yetkililer tarafından kaldırılmayı bekliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklar hayallerindeki hediyelere kavuştu
YEREL HABERLER Çocuklar hayallerindeki hediyelere kavuştu
Sinop'ta intihar girişimini polis önledi
YEREL HABERLER Sinop'ta intihar girişimini polis önledi
Şevki Şentürk Köprüsü yeniden hizmete açıldı
YEREL HABERLER Şevki Şentürk Köprüsü yeniden hizmete açıldı
Türkeli’deki çocuklara “Robotik Kodlama” eğitimleri başladı
YEREL HABERLER Türkeli’deki çocuklara “Robotik Kodlama” eğitimleri ...
Sinop’ta trafik kazası
YEREL HABERLER Sinop’ta trafik kazası
Kopan kaya parçaları binaya döküldü
YEREL HABERLER Kopan kaya parçaları binaya döküldü
Akbaş: "Sinop, ticari kaybı en yüksek seviyede yaşayan il oldu” Sinop TSO'dan 2021 yıl değerlendirmesi
YEREL HABERLER Akbaş: "Sinop, ticari kaybı en yüksek seviyede ...
Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü balkon yıkıldı
YEREL HABERLER Yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü balkon ...
Sinop’ta eğlence yerlerine denetim: 2 ruhsatsız, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Sinop’ta eğlence yerlerine denetim: 2 ruhsatsız, 1 ...
İtfaiyeden 'baca temizliği' uyarısı
YEREL HABERLER İtfaiyeden 'baca temizliği' uyarısı
Çıldır değil Sinop: Buz tutan gölde bisiklet sürüp semaver yaptılar
YEREL HABERLER Çıldır değil Sinop: Buz tutan gölde bisiklet sürüp ...
Sinop’ta motosiklet kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Sinop’ta motosiklet kazası: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.