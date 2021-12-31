Türkeli’de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Akgül idaresindeki otomobil, Türkeli ilçesinden Ayancık ilçesine seyir halindeyken, Karabey köyü Çarşamba mevkisinde Hüseyin Karagülle idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada, iki otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüseyin Karagülle, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.