Sinop’ta değerli pastalar satışta

Sinop'ta faaliyet gösteren bir pastane yılbaşı öncesinde, kendilerini tercih eden müşterilerine, içinde pırlanta kolye, yüzük ve altın bulunan pastalarla sürpriz yapıldı.

Sinop'ta bir pastane 23 yıldır her yılbaşında içerisine pırlanta ve altın gibi hediyeler yerleştirilen pastaları satışa çıkardı. Pastalar müşteriler tarafından ilgi gördü.

Pastane işletmecisi Dide Şen Öztürk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Pastaların içine pırlanta kolye ve yüzük ile gram ve 5 gram altın yerleştiriyoruz. Yaptığımız her 30 pasta keki arasından rastgele bir tanesini seçip yerleştiriyoruz. Diğer pastalar ile farkı belli olmayacak şekilde süslenen pastalar, şanslı müşterisini beklemek üzere tezgahta yerini alıyor" dedi.

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