Tünelde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Deniz ÖZEN/SİNOP, (DHA)SİNOP'ta, Çiftlik Tüneli'nde kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Kürşat Yılmaz, yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan SinopSamsun karayolu, 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.
Kaza, saat 20.00 sıralarında SinopSamsun karayolu Demirci köyündeki Çiftlik Tüneli'nde meydana geldi. Kürşat Yılmaz yönetimindeki 34 BHC 136 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı, 100 metre sürüklendi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan sürücü ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alınırken, ters dönen otomobil ekiplerin çalışması sonucu kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan SinopSamsun karayolunda ulaşım 1 saat sonra yeniden sağlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop Deniz ÖZEN
2021-12-31 21:39:55
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