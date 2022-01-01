Türkeli'de "Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programı

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Türkeli İlçe Müftülüğü tarafından yılın il gününde ‘’Ailece Camide, Milletçe Duadayız’’ temalı sabah namazı buluşması düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün başlattığı Sabah namazında "Ailece Camide, Milletçe Duadayız" programı kapsamında tüm ülke çapında sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Her yaştan kadınerkek, çolukçocuk, gençyaşlı ailece her kesimin katıldığı yılın ilk sabah namazı buluşması, Türkeli Merkez Camii’nde gerçekleştirildi. Program kapsamında; sabah namazından önce Fetih Suresi okundu, sabah namazı cemaatle eda edildi, tesbihatın ardından İlçe Müftüsü Halil İbrahim Kömürcü, kısa bir konuşma yaptı.

Program, duanın ardından yapılan ikram ile son buldu.

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