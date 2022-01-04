Başkan Ayhan: “Boğulmalara karşı gerekli önlemleri alacağız”

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop’un Kumkapı ve Akliman sahillerinde yaz aylarında yaşanan boğulma olaylarını önlemek için gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.

Başkan Ayhan, gerekli önlemlerin 2022 yaz aylarında alınacağını belirterek, “Geçtiğimiz yıllarda özellikle Kumkapı ile Akliman bölgesi arasında boğulma vakaları ile karşı karşıya kalıyorduk. Her sezon 1012 vatandaşımız burada boğulma sebebiyle hayatını kaybediyordu. Bu da bizi derinden üzüyordu. Bu anlamda bir takım önlemler aldık. Özellikle bir cankurtaran botunu hemen servisini hizmete soktuk. Bu can kurtaran botu sayesinden hem karadan cankurtaran kuleleriyle hem de denizden yapma imkânımız oldu. Bu gerçekten etkili bir yöntem oldu. Bunu gördük. Bunun yanında 4 çeker ATV aracıyla, plajlarımız çok uzun olduğu için özellikle kuzey sahili sık biçimde devriye attık. Bu 4 çeker aracımızın üzerine bir ses yükseltici bir sistem anonsları gerçekleştirdik. Bu önlemler sayesinde boğulma vakalarıyla karşılaştık ancak cankurtaranlarımız anında müdahale edebildiler. Hiçbir vatandaşımızı kaybetmedik. Tabii, bunun daha da arttırılması gerekiyor. Belki bir jet ski ile daha çabuk ulaşılabilecek bu tür vakalara. Bir drone ile vakalara müdahale edebiliriz. Çünkü bazen dalga boyları, dalganın arkasındaki vatandaşımızı göremeyebiliyoruz. Bununla ilgili de drone ile havadan kontroller yapma şeklinde bir kararımız var. Umuyorum bunu da yaz sezonunda gerçekleştireceğiz" dedi.

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