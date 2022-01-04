Boyabat’ta siber güvenliğe ilk adım

– Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Yetenek Akademisi Projesi kapsamında; siber güvenlik eğitimi konulu toplantı yapıldı. Hazırlanan proje ile öğrenci, öğretmen ve özel gereksinimli bireylere siber güvenlik eğitimi verilecek.

İlçe kaymakamı Enver Yılmaz başkanlığında gerçekleşen toplantıya bilişim teknoloji öğretmenleri katıldı. Toplantıda Siber Güvenlik Eğitim programına katkı sağlayan etik hacker Can Cebeci bir sunum gerçekleştirdi.

Cebeci, yaptığı sunumda; temel eğitim ve ortaöğretim kapsamında yer alan öğrenciler ile özel gereksinimli bireylerin bu eğitim sonucunda siber güvenlik alanında kariyer sahibi olmalarını ve ulusal çıkarlar doğrultusunda çalışma yapmalarını hedeflediklerini belirtti. Bu hedeflere ulaşılması durumunda güçlü Türkiye’nin altyapısını oluşturma ve global alanda ülkenin prestijini artırma konularında mesafe alınmasına ciddi anlamda destek olacağını söyledi.

İlçe Kaymakamı Enver Yılmaz, bu projenin belirli çıktılarının yanında özellikle özel gereksinimli bireylerin hayata tutunmaları konusunu önemsediğini, projenin bu bireylere maddi, manevi büyük bir destek olacağını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan ise bu eğitimler ile siber güvenlik konusunda hem ciddi bir farkındalık sağlanacağı hem de ulusal faydalılık sağlanacağını belirtti.

Proje kapsamında; öğrencilere yazılım ve bilişim atölyelerinde yüz yüze eğitim verilecek, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimler verilecek. Ulusal ve uluslararası etkinlik, yarışma ve organizasyonlara katılınacak. Özel gereksinimli bireylerin hayata tutunmalarına destek olunacak. Online ve offline eğitim platformu kurulacak. Mesleki yabancı dil eğitimi verilecek. Uluslararası iş birliği sağlanacak

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