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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl bazında derece alan öğrenciler ödüllendirildi

İHA

İl bazında derece alan öğrenciler ödüllendirildi

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Türkeli İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğrencilerinin İl bazında katılmış olduğu yarışmalarda derece alan öğrencileri ödüllendirdi.
Türkeli İmam Hatip Lisesi ve Ortaokulu öğrencilerinin İl bazında katılmış olduğu, Kuranı Kerim'i Güzel Okuma, Hafızlık, Hutbeyi Güzel Okuma ve Ezanı Güzel Okuma Yarışmalarında dereciye giren öğrencilere, Belediye Başkanı Veysel Şahin tarafından hediyeleri takdim edildi.
Genç Nida Nida Hafızlık Yarışmasında Ortaokul kategorisinde il ikincisi olan Zeynep Ebrar Şentürk Genç'e, Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasında il dördüncüsü olan Zehra Şentürk'e, Genç Nida Nida Hafızlık Yarışmasında Lise kategorisinde Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında il ikincisi olan Fatma Kaya'ya, erkeklerde Kur'anı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında il üçüncüsü olan Abdulbaki Can'a, Hafızlık Yarışmasında il dördüncüsü olan Berat Yiğit'e, Ezanı Güzel Okuma Yarışmasında il dördüncüsü olan Salih Özdemir'e, Başkan Şahin tarafından hediyeleri takdim edildi.

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