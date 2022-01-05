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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinoplu gençlerden Ankara çıkarması

İHA

Sinoplu gençlerden Ankara çıkarması

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Gençler Bakanlığında Projesi"ne, Sinop’un Ayancık ilçesinde sel felaketinde gönüllü olarak yardıma koşan gençler ve OffRoad Kulübü üyeleri proje kapsamında Ankara’ya davet edildi.
Sinoplu gençler, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’nu ziyaret ettiler. Bakan Kasapoğlu’nu ziyaretleri sonrasında Güzel Sanatlar Atölyesinde gençler tarafından yapılan çeşitli el sanatları ürünlerini hediye olarak takdim ettiler.
Cumhurbaşkanının talimatı ve Gençlik ve Spor Bakanının destekleri ile selde evi yıkılan Ampute Milli Futbol Takımı sporcusu Ömer Güleryüz’ün anneannesi ve dedesine yeni bir ev inşa edilmişti. Gençlerin Bakanlığa ziyarete gittiğini öğrenen anneanne Fati Yıldız ve dede Mustafa Yıldız el yapımı Pekmez ve Patiği Bakan Kasapoğlu’na hediye olarak gönderdiler.
Program, Ankara ilinde tarihi yerlerin gezisi ile devam etti. Gençler Anıtkabır, Milli Kütüphane, Hamamönü, Taceddin Dergahı ve Mehmet Akif Ersoy’un evini ziyaret etme imkanı buldular.
Gezi programı sonrasında Kesişmeİyi ki Varsın Eren filmini Sinema izlediler. Sonrasında paintball etkinlikleri ile gençler eğlenceli bir gün geçirdiler. Sinoplu gençler sunulan imkânlar, hizmetler için çok memnun olduklarını dile getirdiler.

Sinop Offroad Motorsporları Kulübü Ankara'da
Sinop Offroad Motorsporları Kulübü üyeleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun daveti üzerine Ankara'ya gittiler. 11 Ağustos'ta Ayancık ve Türkeli ilçelerinde meydana gelen sel felaketinde köprülerin yıkılması ve yolların ulaşıma kapanması nedeniyle gönüllü olarak çalışan Sinop Offroad Motorsporları Kulübü üyeleri, sadece helikopterle ulaşımın olduğu noktalara gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri taşıyarak yardımın hızlanmasına destek olmuşlardı.
Sel felaketinde tüm zorluklara rağmen verdikleri destek üzerine kulüp üyeleri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Ankara'ya davet edildiler. Ankara'da Bakan Kasapoğlu'yla görüşen Sinop Offroad Motorsporları Kulübü üyeleri, Sinop ilinde motor sporları konusunda istek ve görüşlerini dile getirip görüşme sonrası hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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