Karadeniz’de bu sezon hamsi yüz güldürdü

Karadeniz’de bu sezon bol çıkan hamsi hem vatandaşın hem de balıkçının yüzünü güldürdü.

Sinop’ta balıkçılık yapan İbrahim Coşkunarslan, bu sezon hamsinin palamuda nazaran bol olduğunu belirterek, “Sezon başından beri palamut olmadı. Bu sene hamsi bol oldu. Hamsiyi bol zamanları 1015 liraya sattık. Şimdi hamsi azaldı. Azalınca da fiyatı yükseldi. Şu anda kilosu 5060 lira. Bu sene en çok hamsi çıktı. Diğer balıklar çeşit olarak mezgit, barbunya tezgahlardan eksik olmadı ama bol olmadı. Tabii, bol olmadığı için onların fiyatları hamsiye bakıldığında yüksek oldu. Ama şu anda az çıktığı için en pahalısı hamsi. Tezgahlarımızda mezgit var, istavrit var, barbun var ve ara ara çinakop geliyor. Çinakop 60 lira, mezgit 35 lira, hamsi 50 lira, istavrit 20 lira. Fiyatlar biraz uçuk. Vatandaşı biraz zorluyor. Alım gücü olarak alınabiliyor ama 2 kilo yerine 1 kilo alıyorlar” dedi.

Balıkçı tezgahına gelen vatandaş Erkan Turan ise “Ben şuan da orta sınıf sayılırım. Alacak gücüm var ama alacak gücü olmayanlar var. Fiyatlar gerçekten çok can yakıyor. Yani sadece balık fiyatları değil. Et fiyatları desen daha korkunç. Kıymanın kilosu 90 lira oldu” diye konuştu.

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