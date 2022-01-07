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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10 yıldır altın çilek yetiştiriyor

İHA

10 yıldır altın çilek yetiştiriyor

Sinop’un Erfelek ilçesinde çilek yetiştiriciliği yapan çiftçi Durmuş Birinci, 10 yıldır “altın çilek” yetiştiriyor.
Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Hacılar köyünde ikamet eden Durmuş Birinci, 10 yıldır altın çilek yetiştirdiğini belirterek, çilekleri alıcısı olduğu takdirde 25 TL’den satışa sunduğunu söyledi. Emekli olduktan sonra memleketi Erfelek ilçesine bağlı Hacılar köyünde yaşamını devam ettiren Durmuş Birinci, boş zamanlarını değerlendirmek ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak için bahçe işleri ile uğraşmaya başladı. Bahçesinde domates, salatalık ve biber yetiştirmeye başlayan Durmuş Birinci, sebzenin yanında deneme amaçlı ektiği altın çileği de yetiştirmeyi başardı. Birkaç fidanla üretime başlayan Durmuş Birinci, 1 fidandan en az 3 kilo altın çilek elde ettiğini belirtti.
Durmuş Birinci üreticilere alternatif ürün olarak altın çileği önererek söyledi. İlaç ve gübre kullanmadan sadece humus toprağı ve biraz da yanmış gübreyle altın çileği yetiştirdiğini kaydeden Durmuş Birinci, "Ben, altın çilek üretimine 10 yıl önce başladım. Normal bir domates fidesi diker gibi dikiliyor. Diktikten sonra can suyunu verdiğimiz de mayıs gibi verim vermeye başlıyor. Hemen o yıl diktiğimizde verim vermeye devam ediyor. Bir tek dalda da tahminen 3 kilogram civarında verim alınıyor. 3 kiloda ekonomik sonucu çok yüksek. Çok çabuk biten bir meyve değil. Her sene bir önceki yıldan daha iyi verim vererek gelişmeye devam ediyor. Çabuk çoğalan bir meyvedir. Yetiştirilmesi tavsiye edilecek bir ürün. Açıkta da olur ama kapalı ortamda, hele hele termal bir serada sanırım 11 ay verim verecek durumda. Bir taraftan ürün verirken, bir taraftan da çiçeklenme devam ediyor. Bu da uzun bir süre verim vereceğini gösteriyor. Kasım ayına kadar burada verim verecek" dedi.

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