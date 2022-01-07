Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Gerze’de

Uganda'nn Ankara Büyükelçisi Stephen Mubiru, Sinop'un Gerze ilçesinde Barbaros Motor’u ziyaret etti.

Bursa Tarım Fuarı’nda Barbaros Motor yetkilileri ile tanışan ve ürettikleri makineleri gören Uganda Ankara Büyükelçisi Stephen Mubiru, makineleri yakından tanımak ve üretim yerlerini görmek için Gerze ilçesine geldi.

Gördüğü makinelerin ülkesinde tarım ve hayvancılıkta kullanılmak üzere çok faydası olacağını düşünen ve bu sebeple de Gerze’ ye gelen Büyükelçi Mubiru, burada Barbaros Motor yetkilileri tarafından karşılandı.

Barbaros Motor tarafından üretilen makinelerin Uganda da kullanılabileceğini söyleyen Büyükelçi Mubiru, fuarda gördüklerinin dışında üretilen diğer makineleri ve ürünleri görmek istediğini, daha sonra ise Uganda Tarım Bakanı’nı da Gerze’ye getirmek istediğini söyledi.

Büyükelçi, tarımı güçlendirmek adına Uganda için yüksek teknolojik ürünlerden ziyade halk tipi üretilen makineleri önemsediklerini dile getirdi.

Büyükelçi Tarım Bakanı’nın ziyaretinin de ardından Barbaros Motor ile Uganda arasında ticaret köprüsü kurulacağını belirtirken Barbaros Motor sahibi Barbaros Özer ve eşi Fatma Şefika Özer Büyükelçi Mubiru’nun firmaya yaptığı nazik ziyaretten ötürü çok mutlu olduklarını, Uganda için çok amaçlı halk tipi makineler üretebileceklerini kaydettiler.

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