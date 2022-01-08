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Sinop’ta gösteri ve yürüyüş güzergâhları belirlendi

İHA

Sinop’ta gösteri ve yürüyüş güzergâhları belirlendi

Sinop Valiliği tarafından il merkezinde 2022 yılı içerisinde düzenlenecek olan toplantı ve gösteri yürüyüş güzergahları belirlendi.
Sinop Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğünce hazırlanan ve Vali Erol Karaömeroğlu’nun imzasıyla onaylanarak 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. maddesinin 2. fıkrası gereğince uygun alanlar belirlendi. Buna göre 2022 yılı içerisinde Sinop’ta düzenlenecek olan yürüyüşlerde toplanma yeri olarak Sinop Belediyesi Kamyon Garajı bölgesi, yürüyüş güzergahı olarak da Belediye Kamyon Garajı’ndan hareket edilerek Hamsi Yolu, Kurtuluş Caddesi, İskele Caddesi, Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı olduğu belirtildi. Toplantı ve miting alanı olarak da Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı önü olduğu bildirildi.

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