Sinop’ta heyelan nedeniyle içme suyu borusu kırıldı

Sinop’ta heyelan nedeniyle su borusu kırıldı. Belediye ekipleri onarım çalışması başlattı.

Sinop’un Bostancılı mevkisinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle ana ishale hattından kent merkezine su taşıyan boruda çatlak meydana geldi. Kırılan boruda belediye ekiplerince tamir çalışması başlatıldı.

Bölgede meydana gelen toprak kayması nedeniyle önceki hafta boru kırılmasından kaynaklı yaşanan arıza, gece boyu ekiplerin çalışması sonucu onarılmıştı. Şimdi ise aynı bölgenin yaklaşık 500 metre uzağında yeniden kırılma meydana geldi. Belediye ekipleri onarım çalışmalarına başladı. Bölgeye sevk edilen kepçe yardımıyla önce kırılan borunun etrafı açılarak topraktan temizlendi. Ardından kırılan eklem bölgesine yeni parça kaynatıldı.

Sinop Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdür Vekili Turgut Sipahi yaptığı açıklamada bölgede sık sık meydana gelen heyelandan kaynaklı arızaların yaşandığını ifade ederek, “Heyelandan dolayı Erfelek ishale hattındaki borumuz kırıldı. Heyelandan dolayı devamlı borularda çatlak oluşuyor. Bu arızaları belediye olarak en kısa sürede gidermeye çalışıyoruz. Arazi şartları ağır. Ekip olarak herkes burada. Çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

Kente gelen su kesildiği için mahallelerin bölgelerinde depolardaki mevcut suyu kullandıklarını belirten Sipahi, “Umarız depolardaki su tükenmeden arıza giderilir ve depolara suyu veririz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.