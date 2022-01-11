Sinop Meydan Projesi'nde yıkımlar devam ediyor

Sinop Meydan Projesi kapsamında çalışmalar son hızıyla sürüyor. Sahil düğün salonu yıkımı ve çay ocaklarının kaldırılmasının ardından çalışmalar, Uğur Mumcu Meydanı’nda devam ediyor.

Sinop'un 30 yıllık hayali olan Meydan Projesi için 24 Nisan'da ilk somut adım atılmıştı. İlk olarak eski dispanser binasının yıkımıyla başlayan proje, belediye binasının yıkımı ve kale surlarının altındaki çay ocaklarının kaldırılmasının ardından şimdi de Uğur Mumcu Meydanı’nda kazı işleri başlatıldı. Trafiğin kısa bir bölge olarak tek şeride düşürüldüğü Uğur Mumcu Meydanı’nda fıskiyenin çevresiyle birlikte eski Melia Kasım Otel kalıntıları da kaldırılıyor.

Gazeteci Uğur Mumcu’nun ismi bir meydana, 24 Ocak 1993’te bombalı saldırı ile katledilmesinden 1 gün sonra 25 Ocak 1993’te ilk olarak Sinop’ta verilmişti. Sinoplu olarak bu değerlere sahip çıkılacağını belirten Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Meydan ve caddelere isim verme yetkisi belediye meclisine aittir. Meydan Projesi kapsamında yıkılarak yenilenen bölgelerin isimleri değişmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Düzenlenen Uğur Mumcu Meydanı da, Bülent Ecevit Caddesi de aynı isimlerini koruyacaktır" dedi.

Başkan Barış Ayhan, turizm sezonuna kadar yetiştirilmesi adına özellikle firma ile görüştüğünü belirterek, “Yaz sezonunda yoğun kullanılan bölgelerin nisan ayının sonuna kadar bitirilmesini özellikle yüklenici firmadan istedik. Ağırlığın bu bölgelere verilmesini istedim çünkü projenin herhangi bir sebeple uzaması halinde yaz sezonunda çok ciddi sıkıntılar yaşanırdı. Öncelik olarak Otel Melia Kasım’ın bulunduğu yerden artık eski olan belediye binasının bulunduğu yere kadar ağırlık verelim. En azından nisan ayının sonuna kadar bitsin, daha sonra diğer taraflara geçilsin diye talebim oldu. Onun için ağırlık o bölgede. Nisan ayının sonuna kadar çay bahçeleri ve Uğur Mumcu Meydanı’yla birlikte o bölgeyi bitirmiş olacak müteahhit firma. Oradan yukarıya doğru devam edecek. İş hanlarının yıkılmasıyla ilgili de yeni yapılan dükkânların bitmesi bekleniyor. Onun da 1 ay içerisinde biteceği söyleniyor. Yeni dükkânlar bittiğinde, esnaf oraya taşındığında da Özel İdare İş Hanı bölgesinde istimlak devam edecek” diye konuştu.

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