Güzelkent'e aşı çadırı kuruldu

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyünde, Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi tarafından aşı çadırı kuruldu.
Güzelkent'te pazar yeri yanındaki Erdoğan Gürleyen Çocuk Parkı'nda kurulan aşı çadırında vatandaşlara randevusuz bir şekilde Covid19 aşısı yapıldı. Aşı uygulamasına Güzelkent köyü halkı yoğun katılım gösterdi.
Henüz Covid19 aşısı olmamış vatandaşların bir an önce aşılarını olmaları ve daha önce aşı olan vatandaşların da hatırlatma dozlarını yaptırmalarının önemine dikkat çeken Türkeli Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Tunahan Bozkurt, aşılama faaliyetlerine köy köy, kapı kapı devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.