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Jandarma Genel Komutanı Sinop’ta

İHA

Jandarma Genel Komutanı Sinop’ta

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Sinop Valiliği’ni ziyaret etti.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberinde Sinop il Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran ile birlikte Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu’nu ziyaret etti. Orgeneral Çetin, Valilik Hatıra Defteri'ni imzaladı. Vali Erol Karaömeroğlu, Genel Komutan Arif Çetin’e Hamsilos Tabiat Parkı tablosu hediye etti. Arif Çetin, tabloyu aldıktan sonra Hamsilos için “Türk Donanmasını kurtaran yer” dedi. Ardından Jandarma Genel Komutanlığı adına plaket takdim etti.

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