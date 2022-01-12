Kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı

Sinop’ta kar yağışı etkili olmaya başladı. SinopBoyabat arası Dıranaz mevkiinde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yolda kaldı. Özellikle büyük tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti, zincir taktı.
Kış aylarında sık sık kar yağışlarına maruz kalan Boyabat Sinop yolunda akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Her sene kış aylarında yüksekliği sebebiyle sık sık kar yağışları ve buzlanmaya maruz kalarak sürücülere zor anlar yaşatan Boyabat Sinop yolunda sıcaklıkların düşmesi ile kar yağışı başladı. Yağış Dranaz Tüneli bölgesinde sıklaşırken yetkililer sürücüleri yol boyunca dikkat etmeleri ve kurallara uymaları yönünde uyardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.