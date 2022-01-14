Sinop’ta 23 köy yolu ulaşıma kapandı

Sinop’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 23 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. İl Özel İdaresi, il genelinde toplamda 60 iş makinası ve 108 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Sinop Ayancık’ta 23 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Karla mücadele çalışmaları kapsamında Sinop İl Özel İdaresi, 60 iş makinası ve 108 personel ile kapalı çalışmaları sürdürüyor.

Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl yaptığı konuşmada, “23 köy yolunun kapalı olduğu Ayancık’ta 12 iş makinası ve 23 personel ile çalışmalarımız sürüyor. Ayrıca Sinop Merkez’de 8 araç ve 14 personel, Boyabat’ta 7 araç 13 personel, Dikmen’de 5 araç ve 9 personel, GerzeDurağan ve Erfelek’te 6 araç ve 11 personel, Türkeli’de 8 araç ve 12 personel, Saraydüzü’nde 2 araç ve 4 personel olmak üzere toplamda 60 iş makinası ile birlikte 108 personelimiz çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerimiz öncelikle ana yollar ve acil ihbarlar olmak üzere çalışmalarına devam etmektedir” dedi.

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