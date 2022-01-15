Sinop’ta otomobilin çarptığı çakal telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Akliman mevkiinde yola aniden çıkan çakala, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çakal bir süre yol kenarında yaralı kaldıktan sonra telef oldu. Sürücünün, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Sinop Şube Müdürlüğüne bildirmesi üzerine ekiplerce telef olan çakal alındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.