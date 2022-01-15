Sinop’ta fırtına ağaç yıktı

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Sinop’ta sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yıkıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatleri itibariyle etkili olan fırtına nedeniyle kentte maddi zarar meydana geldi. Rüzgarın hızı il merkezinde zaman zaman 65 kilometreye kadar çıktı. Fırtına nedeniyle Tersane mevkisinde bulunan bir ağaç yola yıkıldı. Yıkılan ağaç, Sinop Belediyesi ekiplerince yoldan kaldırıldı.

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