Sinop’ta kar yağışı

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Sinop'a kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Sinop’ta saat 15.00 saatlerinde BoyabatSinop karayolu yağan kar ile birlikte beyaza büründü. Kar lastiği ve zinciri olmayan bazı araçlar yolda kaldı. Yetkililer kar lastiği ve zincir konusunda vatandaşları uyardı.

İl Özel İdare ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü gözlemlendi.

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