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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinoplu öğrencilerden Samsun çıkarması

İHA

Sinoplu öğrencilerden Samsun çıkarması

Sinop Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, öğrencileri ile birlikte Samsun'a eğitim gezisi düzenledi.
Vizyonda yer alan ve öğrenciler tarafından merakla beklenen Şehit Eren Bülbül'ün hayatının konu edildiği "Kesişme: İyi ki Varsın Eren " isimli sinema filmi izlendi.
Konu ile ilgili Şehit Ömer Can Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden yapılan açıklamada, “Okulumuz öğrencileri ile birlikte güzel vakitler geçirilmiş olup güzel bir film izlenmiştir. Filmin esas aldığı gerçek hikaye çok önemli. Ağırlığı, duygu yoğunluğu, gözyaşlarının tutulamadığı bir hikaye. Şüphesiz zaman zaman şehit haberleri alıyoruz. Üzüntü duyuyoruz fakat her bir şehidimizin şehadetinin arka planında çok önemli bir yaşanmışlık var. Başta Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize Cenabı Hak'tan rahmet diliyoruz. Türkiye'nin bağımsızlığının, istiklalinin ve istikbalinin şehitler sayesinde temin edildiğini vurgulayarak, iki şehadetin hikayesini anlatan bu güzel filmde emeği geçenlere teşekkür ederiz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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