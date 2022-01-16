Bakan Soylu: Herkes Türkiye'nin güçlü adımlarına bakıyor (3)



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TELEFONLA BAĞLANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Muhtarlar Buluşması'nın ardından Sinop İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ı telefonla aradı. Telefondan salondaki partililere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan "2023 Haziran ayı, bizim için çok önemli bir sınav" dedi.

'MUHALEFETİN EN UFAK BİR HİZMETİ YOK'

Görüşmede Sinop özlemini de dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşallah en kısa zamanda sizlerle bir arada olmanın heyecanı içerisindeyim. Süleyman Bey ile Aydın'daydık. Aydın'da muhteşem toplantılar yaptık. Gerek yapılan toplu açılış töreni gerekse il danışma meclisimiz büyük bir coşku ile gerçekleşti. Toplu açılış töreninde meydan 30 bini aşkın vatandaşımızla doldu. Ardından Adnan Menderes Müzesi'nin açılışını yaptık. Bu müze açılışı, çok çok önemliydi. Temenni ederim ki; sizler de inşallah fırsat bulduğunuzda bu müzeyi yerinde görme imkanı yaşarsanız. İstanbul'da biliyorsunuz, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı inşa ettik. Üsküdar Belediyesi ile irtibat kurmak suretiyle de orayı da gezerseniz; inanıyorum ki bizlere çok dua edeceksiniz. Teşkilatımızın değerli mensupları, değerli yol ve dava arkadaşlarım. İnanıyorum ki; 2023 Haziran ayı, bizim için çok önemli bir sınav. Bu sınavı, Sinop'ta bugüne kadar gerçekleşen seçimlerin çok daha üstünde bir hazırlıkla gerçekleştirecek ve Sinop'ta özellikle bu ana muhalefete artık bugüne kadar yakaladığı imkanları vermeyeceğinizi inanıyorum. Sinop'a zaten bugüne kadar ana muhalefetin, belediyelerin vs. vermiş olduğu en ufak bir hizmet yok. Ne hizmet verilmişse bugüne kadar AK Parti iktidarı olarak bizler verdik, vermeye devam edeceğiz. Yaparsa AK Parti yapar."DHA-Politika Türkiye-Sinop Barış BUDANOĞLU, Mustafa İNAN

2022-01-16 17:49:31



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