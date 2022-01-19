Türkeli, beyaza büründü

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Sinop’un Türkeli ilçesinde, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, ilçe merkezini beyaza bürüdü.

İlçenin yüksek rakımlı köyleri Çatakörencik, Çatakgeriş, Çatakgüney, Gökçealan köyü Ekse ve Tavaca Mahallelerinde yer yer kar kalınlığı 7080 santimetreye kadar ulaştı. Türkeli İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe merkezi ile Türkeli Devlet Hastanesini birbirine bağlayan yolda Türkeli Belediyesi, karla kaplı yolda ulaşımın rahatlıkla sürdürülebilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Türkeli Belediyesi karla mücadele ekipleri, cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması yürüttü, esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karları küreklerle temizledi.

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