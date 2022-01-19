Türkeli'de köy yolu çöktü

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Sinop’un Türkeli ilçesinde, köy grup yolunda toprak kayması yaşandı.

Alınan bilgiye göre, bugün sabah saatlerinde ilçenin Çatak grup yolu üzerinde YazıcıYeşiloba köyleri yol ayrımında toprak kayması meydana geldi.

Çetin, hava koşullarına rağmen karla kaplı yolları açmak için çalışmasını sürdüren Türkeli İlçe Özel İdaresi ekipleri, ilçe merkezini köylerle birbirine bağlayan ve karayolu ile iletişimin koptuğu Çatak grup yolunda hafriyat çalışmasını tamamladı.

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