Eksi 1 derece havada karda yüzdü

Sinop’ta yaşayan bir kişi, eksi 1 derece soğuğa aldırmadan karda yüzmeye çalıştı.

Bir süre karda yüzmeye çalıştıktan sonra kahkahalar atarak çıkan adam çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sinop’un Erfelek ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Kazım Köklü, denize girer gibi beyaz karların içerisinde balıklama atlayarak, 1 derece soğuğa aldırmadı. Köklü, sağlıklı ve zinde kalmak için her yıl kar banyosu yaptığını belirtti.

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