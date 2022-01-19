Buzlanan yolda araçlar ilerlemekte güçlük çekti Kayan araçlar drift görüntüsü oluşturdu

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Yoğun kar yağışının etkili olduğu Sinop ve ilçelerinde buzlanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Sinop’un Gerze ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklı olarak devam etti. Buzlanmanın meydana geldiği karayollarında ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti. 19 RB 666 plakalı aracın yaklaşık 1 dakika boyunca kayarak ilerlediği görüntüyü, hemen arkada bulunan araç içerisinde bir vatandaş çekti. Kayan araçlar drift görüntüsü oluşturdu.

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