Başkan Ayhan: “Su, mama, bir de sevgiyi ihmal etmeyelim”

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, olumsuz hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için duyarlı olunması gerektiğini belirterek, “Su mama bir de sevgiyi ihmal etmeyelim” dedi.

Sinop tanıtım günlerine katılmak için Ankara’ya gittiği sırada yolda denk geldikleri sokak hayvanlarına makam aracının bagajında bulundurduğu mamaları ikram etti. Başkan Ayhan yaptığı konuşmada, “Sinop Tanıtım Günleri için Ankara yolundaydık, Boyabat’ta yol kenarında can dostlarımıza denk geldik. Bagajda bugünler için her zaman mama bulunduruyoruz, onları besledik. Lütfen onlardan bir kap su, bir kap mamayı bir de sevgiyi ihmal etmeyelim” ifadelerini kullandı.

Yaptığı paylaşım sosyal medya üzerinde büyük beğeni topladı.

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