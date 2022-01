Şehit ve gazi ailelerine ücretsiz yol yardımı

Sinop’ta oto kurtarmaçekicilik işiyle uğraşan Turan Yılmaz, farkındalık oluşturmak amacıyla aracının şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz olduğunu belirtti.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Turan Yılmaz, "Sinop ilinde hizmet etmek için varız. Para her zaman her şey değildir. Para her zaman 2. planda bizim için. Önemli olan hizmet ve müşteri memnuniyeti. Yolda kalmış vatandaş zaten yolda kalmış, başına bir iş gelmiş. Çünkü daha önce bizim de başımıza geldiğinden biz biliyoruz. Biz bu vatandaşa parası olsun olmasın her türlü hizmet etmeye varız. Sadece bize durumunu açıklaması yeter. Şehit ve gazi yakınlarına da çekicimiz her türlü ücretsizdir. Farkındalık oluşturmak için şehit ve gazi yakınlarına çekicimizi ücretsiz yaptık. Çünkü onların bedeli yıllar önce ödendi ve hala da ödenmeye devam ediyor. O yüzden hiçbir ücret talep etmiyoruz. Onların sonuna kadar yanlarındayız” dedi.

