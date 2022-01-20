Bu da muhtarın kar küreme aracı

Sinop’un Türkeli ilçesinde bir köy muhtarı, kış aylarında kar yağışı nedeniyle kapanan köyün mahalle yollarını kısa sürede açmak için sadece köyün hizmetlerinde kullanma amaçlı araç imal etti.

İlçeye bağlı Kuşçular Köyü Muhtarı Ahmet Sönmez, her yıl kar yağışı nedeniyle kapanan köyün mahalle yollarını kısa sürede açarak vatandaşların mağduriyetini gidermek ve köyün hizmetlerinde kullanmak için kar küreme aparatlı araç imal etti.

Kış şartlarında kaymakamlığa bağlı iş makinelerinin çok sayıda köy yolunu kardan temizlemek için yoğun çaba gösterdiklerini ifade eden Kuşçular Köyü Muhtarı Ahmet Sönmez, “Çatalzeytin ve İstanbul’da araç imalatı sektöründe firmam var. Kendi tasarlayarak imal ettirdiğim aracımı, köy hizmetlerinde kullanıyorum, aynı zamanda kış şartlarında kar temizlemek için kar küreme apartı monte ederek, köyümüzün mahalle yollarının karlarını temizliyorum. 34 gündür yaklaşık 20 kilometre yolu temizledim” dedi.

Kar temizlemek için kullandığı araç ile mahalle yollarını sürekli açık hale getirdiklerini aktaran Sönmez, “İmal ettiğimiz araç ile birlikte köyümüzün mahalle yollarının ulaşımını sürekli açık tutuyoruz. Kaymakamlık bünyesinde hizmet veren araçlar, bizden daha uzak köylerin ulaşım problemini gidermek için seferber olurken, biz de elimizi taşın altına koymak istedik. Uygulamamız umarım örnek olur. Her şeyi devletten beklememek lazım” diye konuştu.

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