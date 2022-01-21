Türkiye'nin en kuzeyinde kar güzelliği Sinop’ta kar, kartpostallık manzaralar oluşturdu

Türkiye'nin en kuzeyi Sinop'ta köylerde yarım metreyi bunan kar, doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde hafta başından itibaren etkili olan kar yağışlarının ardından Karadeniz’in en kuzey ucu Sinop’ta yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığı yer yer yarım metreyi aştı. Kent merkezine bağlı Karapınar ve Göllü köyündeki kar manzaraları drone ile havadan görüntülendi. Tarlaları, yolları kaplayan karın yanı sıra köylerdeki ev manzaraları, karın soğukluğunu unutturuyor.

Sinop’un Göllü köyünde yaşayan Coşkun Çilingir, “Buralarda 45 gündür sürekli kar yağıyor. Greyder gelip yolu açıyor ama biraz sonra tekrar kapanıyor. Ekipler de yetişemiyor. Bu sene çok kar yağdı” dedi.

Bölgede kapalı olan köy yollarının açılması ve elektrik verilmeyen köylerdeki arızaların giderilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

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